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В Минобороны Польши заявили, что ракета залетела на территорию страны случайно

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Залетевшая на территорию Польши ракета попала в страну случайно, угрозы она не представляла, заявил замглавы Минобороны Польши Марчин Очепа.
В Минобороны Польши заявили, что ракета залетела на территорию страны случайно
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Речь идёт о ракете, которая должна была запутать системы противоракетной обороны Украины, но в результате неисправности изменила траекторию полёта и самоуничтожилась», — цитирует его РИА Новости.

Очепа подчеркнул, что это не было угрозой или преднамеренной атакой на Польшу.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Глава кабинета польского президента Павел Шрот заявил, что боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона.

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