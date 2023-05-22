В Минобороны Польши заявили, что ракета залетела на территорию страны случайно
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«Речь идёт о ракете, которая должна была запутать системы противоракетной обороны Украины, но в результате неисправности изменила траекторию полёта и самоуничтожилась», — цитирует его РИА Новости.
Очепа подчеркнул, что это не было угрозой или преднамеренной атакой на Польшу.
27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.
Глава кабинета польского президента Павел Шрот заявил, что боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона.