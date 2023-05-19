В Польше заявили, что боеголовка найденной ракеты сделана из бетона

Боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона, заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.

«Это особенная боеголовка. Она построена в соответствии с российской технологической мыслью из бетона», — цитирует его РИА Новости.

Польский чиновник предположил, что её смонтировали так для того, чтобы старая модель ракеты могла дезориентировать украинскую систему ПВО.

Шрот подчеркнул, что ракета не несла заряда — в ней отсутствовали взрывчатые вещества.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете класса «земля — воздух».

Вице-премьер — глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что упавшая в районе польского города Быдгощ ракета могла прилететь с территории Украины.