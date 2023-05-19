Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Польше заявили, что боеголовка найденной ракеты сделана из бетона

Короткая ссылка
Боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона, заявил глава кабинета президента Польши Павел Шрот.
В Польше заявили, что боеголовка найденной ракеты сделана из бетона
  • Gettyimages.ru

«Это особенная боеголовка. Она построена в соответствии с российской технологической мыслью из бетона», — цитирует его РИА Новости.

Польский чиновник предположил, что её смонтировали так для того, чтобы старая модель ракеты могла дезориентировать украинскую систему ПВО.

Шрот подчеркнул, что ракета не несла заряда — в ней отсутствовали взрывчатые вещества.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете класса «земля — воздух».

Вице-премьер — глава Минобороны республики Мариуш Блащак заявил, что упавшая в районе польского города Быдгощ ракета могла прилететь с территории Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить