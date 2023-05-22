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RTL: Бундесвер выставил на продажу лишнюю туалетную бумагу

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Немецкий телеканал RTL сообщил, что Бундесвер выставил на продажу в интернете лишнюю туалетную бумагу.

Информация об этом появилась на сайте телеканала.

«Туалетная бумага оказалась лишней, потому что не помещается в новые диспенсеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце 2020 года было решено заменить в санузлах Бундесвера диспенсеры туалетной бумаги, в связи с чем прежняя туалетная бумага не может быть использована в новом диспенсере.

По информации телеканала, на продажу выставлены 3,3 тонны туалетной бумаги. Торги продлятся до конца мая текущего года.

Ранее сообщалось, что санкции на ввоз берёзы из России привели к росту цены на туалетную бумагу на Западе.

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