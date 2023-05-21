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Глава МВД Турции заявил о вмешательстве властей Швеции в президентские выборы

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Власти Швеции предпринимают попытки вмешательства в президентские выборы в Турции. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
Глава МВД Турции заявил о вмешательстве властей Швеции в президентские выборы

    По его словам, ассоциация под названием Oy ve Ötesi не может находиться в качестве наблюдателей у избирательных урн.

    «Говорю это предельно открыто и ясно. Они приходят туда, «терроризируют» место и пытаются оказать давление. Этого нельзя допускать», — приводит заявление Сойлу газета Aydınlık.

    Министр подчеркнул, что члены этой ассоциации оказывают давление на избирателей.

    «Шведское государство финансирует эту ассоциацию Oy ve Ötesi. Оно посылает деньги, но зачем? Для того, чтобы вмешаться в выборы в Турции и посеять путаницу. Это так ясно и очевидно», — подытожил Сойлу.

    Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём выразил уверенность, что страна станет членом НАТО вне зависимости от итогов выборов в Турции.

    В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прогресс в процессе присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу отсутствует.

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