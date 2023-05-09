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Швеция надеется на ратификацию заявки в НАТО независимо от итогов выборов в Турции

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Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём уверен, что страна станет членом НАТО вне зависимости от итогов выборов в Турции.
Швеция надеется на ратификацию заявки в НАТО независимо от итогов выборов в Турции
  • РИА Новости

«Проблем быть не должно, если Эрдоган останется президентом», — цитирует его агентство ТТ.

Как пишет ТАСС, он отметил, что работа с тем меморандумом, который был заключён в Мадриде в прошлом году, продолжается.

«Мы выполнили всё, что обязались выполнить, и с 1 июня вступит в силу новый закон, ограничивающий финансирование терроризма, и, таким образом, всё готово», — продолжил он.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прогресс в процессе присоединения Швеции к Североатлантическому альянсу отсутствует

Он добавил, что Анкара ожидает от Стокгольма конкретных шагов.

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