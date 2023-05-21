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Медведев прибыл в Ханой, где проведёт переговоры с руководством Вьетнама

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с рабочим визитом, он проведёт переговоры с руководством страны.
Медведев прибыл в Ханой, где проведёт переговоры с руководством Вьетнама
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Медведева.

Отмечается, что будет проведена встреча с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарём ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.

Также Медведев возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

В апреле председатель правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году.

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