Медведев прибыл в Ханой, где проведёт переговоры с руководством Вьетнама
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Медведева.
Отмечается, что будет проведена встреча с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарём ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.
Также Медведев возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.
В апреле председатель правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году.