Медведев прибыл в Ханой, где проведёт переговоры с руководством Вьетнама

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прибыл во Вьетнам с рабочим визитом, он проведёт переговоры с руководством страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат Медведева.

Отмечается, что будет проведена встреча с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом и постоянным секретарём ЦК КПВ Чыонг Тхи Май.

Также Медведев возложит венки к памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина в Ханое.

В апреле председатель правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российско-вьетнамский товарооборот должен достигнуть $10 млрд к 2025 году.