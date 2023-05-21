ABC: в США три человека погибли при стрельбе в ночном клубе
По меньшей мере три человека погибли в ночь с 20 на 21 мая в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Миссури.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что ещё два человека ранены и госпитализированы.
7 мая в Техасе в торговом центре произошла стрельба.
Девять человек погибли в результате произошедшего.
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