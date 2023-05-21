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ABC: в США три человека погибли при стрельбе в ночном клубе

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По меньшей мере три человека погибли в ночь с 20 на 21 мая в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Миссури.
ABC: в США три человека погибли при стрельбе в ночном клубе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что ещё два человека ранены и госпитализированы.

7 мая в Техасе в торговом центре произошла стрельба

Девять человек погибли в результате произошедшего.

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