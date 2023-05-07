В Техасе в торговом центре произошла стрельба, есть пострадавшие

Стрельба произошла в торговом центре в американском городе Аллен (штат Техас), несколько человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По некоторым данным, на месте происшествия было слышно не менее 30 выстрелов.

Информация о количестве пострадавших и их состоянии здоровья не приводится.

«Правоохранительные органы находятся на месте происшествия в торговом центре Allen Premium», — говорится в сообщении.

Ранее в результате стрельбы в медицинском учреждении в американском городе Атланте погиб один человек.

Также неделей ранее в результате стрельбы в Филадельфии погибли три человека.