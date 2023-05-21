Давка на футбольном стадионе в Сальвадоре привела к гибели девяти человек

Девять человек погибли в давке на сальвадорском футбольном стадионе «Кускатлан» во время игры команд «Альянса» и ФАС.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии.

«Давку на одном из входов столичного стадиона, по данным полиции, спровоцировали фанаты, которые пытались попасть на трибуну», — говорится в сообщении.

Ранее в результате давки у стадиона в Ираке погиб один человек, около 60 пострадали.

Год назад в Аргентине во время беспорядков на футбольном матче пострадали более 100 человек.