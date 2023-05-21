По меньшей мере десять человек погибли в перестрелке на автогонках в Мексике
Об этом информирует издание Milenio.
«Не менее десяти автогонщиков погибли после того, как их расстреляли пассажиры другого автомобиля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ещё девять человек получили ранения и были госпитализированы.
По информации СМИ, к заправке, у которой были припаркованы участники гонок, подъехал серый фургон, из которого неизвестные открыли огонь из автоматического оружия.
Ранее в перестрелке во время празднования чемпионства «Наполи» погиб один человек.
Также не менее трёх человек погибли, ещё один пострадал в результате стрельбы в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания.