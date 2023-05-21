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Bloomberg: состояние Цукерберга в 2023 году выросло на рекордные $44,3 млрд

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Глава американской компании Meta Platforms* Марк Цукерберг за несколько месяцев увеличил своё состояние на рекордные $44,3 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, бизнесмен занимает 12-е место с состоянием в $89,9 млрд.

При этом отмечается, что среди миллиардеров по росту состояния с начала текущего года Цукерберг занимает первое место.

«В прошлом году Марк Цукерберг сделал ставку на метавселенную, стремясь потратить всё, что только потребуется, чтобы лидировать в секторе виртуальной реальности», — говорится в статье.

Ранее Марк Цукерберг завоевал золотую и серебряную медали в своём первом турнире по джиу-джитсу.

Также сообщалось, что разработчики Instagram** планируют в июне запустить аналог Twitter.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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