The Hill: экс-ведущего Fox News Карлсона предложили выдвинуть на президентские выборы в США

Рекламная кампания по выдвижению бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начала свою работу в США. Об этом пишет газета The Hill.

«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов им стать», — говорится в рекламном тексте. Авторы инициативы добавили, что Карлсон лучше всех в США выражает свои мысли и «прижимает левых в обеих партиях». В конце апреля телеканал Fox News объявил об уходе телеведущего Такера Карлсона. Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Карлсона уволили из-за президента Украины Владимира Зеленского.