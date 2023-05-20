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The Hill: экс-ведущего Fox News Карлсона предложили выдвинуть на президентские выборы в США

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Рекламная кампания по выдвижению бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начала свою работу в США. Об этом пишет газета The Hill.

«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов им стать», — говорится в рекламном тексте.

Авторы инициативы добавили, что Карлсон лучше всех в США выражает свои мысли и «прижимает левых в обеих партиях».

В конце апреля телеканал Fox News объявил об уходе телеведущего Такера Карлсона.

Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Карлсона уволили из-за президента Украины Владимира Зеленского.

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