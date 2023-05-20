The Hill: экс-ведущего Fox News Карлсона предложили выдвинуть на президентские выборы в США
«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов им стать», — говорится в рекламном тексте.
Авторы инициативы добавили, что Карлсон лучше всех в США выражает свои мысли и «прижимает левых в обеих партиях».
В конце апреля телеканал Fox News объявил об уходе телеведущего Такера Карлсона.
Позднее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Карлсона уволили из-за президента Украины Владимира Зеленского.