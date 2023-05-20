МУС выразил озабоченность объявлением Россией в розыск судей и прокурора организации
- РИА Новости
«Председательство ассамблеи... глубоко озабочено из-за сообщаемых мер властей Российской Федерации против прокурора и судей Международного уголовного суда», — цитирует заявление РИА Новости.
Вместе с этим в МУС выразили сожаление в связи с данным шагом российской стороны.
Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина.