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МУС выразил озабоченность объявлением Россией в розыск судей и прокурора организации

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В Ассамблее государств — участников Римского статута Международного уголовного суда выразили озабоченность объявлением МВД России в розыск судей и прокурора организации
МУС выразил озабоченность объявлением Россией в розыск судей и прокурора организации
  • РИА Новости

«Председательство ассамблеи... глубоко озабочено из-за сообщаемых мер властей Российской Федерации против прокурора и судей Международного уголовного суда», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим в МУС выразили сожаление в связи с данным шагом российской стороны.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина.

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