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Премьер Индии Моди провёл переговоры с Макроном

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди провёл на полях саммита G7 в Хиросиме переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Премьер Индии Моди провёл переговоры с Макроном
  • РИА Новости

Об этом сообщил индийский МИД.

«Лидеры с удовлетворением рассмотрели прогресс в их стратегическом партнёрстве в различных областях, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере, гражданской авиации, в области возобновляемых источников энергии», — говорится в заявлении.

Моди и Макрон договорились расширить партнёрство на другие сферы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл встречу с Макроном, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее оказание военной помощи Украине.

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