Премьер Индии Моди провёл переговоры с Макроном
- РИА Новости
Об этом сообщил индийский МИД.
«Лидеры с удовлетворением рассмотрели прогресс в их стратегическом партнёрстве в различных областях, включая сотрудничество в торгово-экономической сфере, гражданской авиации, в области возобновляемых источников энергии», — говорится в заявлении.
Моди и Макрон договорились расширить партнёрство на другие сферы.
Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак провёл встречу с Макроном, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее оказание военной помощи Украине.