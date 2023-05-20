Эксперт назвал сказкой заявления Польши про российскую ракету с бетонной боеголовкой
- AP
«Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно... для меня это какая-то сказка», — цитирует РИА Новости Сивкова.
По его словам, для противодействия ПВО используются постановщики помех.
Ранее глава кабинета польского президента Павел Шрот заявил, что боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона.
27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.