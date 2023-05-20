Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Эксперт назвал сказкой заявления Польши про российскую ракету с бетонной боеголовкой

Короткая ссылка
Дорогостоящие ракеты не используются для сбития с толку систем ПВО, даже с заменённой на бетон боевой частью, заявил доктор военных наук Константин Сивков.
Эксперт назвал сказкой заявления Польши про российскую ракету с бетонной боеголовкой
  • AP

«Ракеты должны лететь по цели. Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно... для меня это какая-то сказка», — цитирует РИА Новости Сивкова.

По его словам, для противодействия ПВО используются постановщики помех.

Ранее глава кабинета польского президента Павел Шрот заявил, что боеголовка найденной в Польше ракеты была сделана из бетона.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить