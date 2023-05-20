Зеленский заявил Мишелю о недопустимости продления ЕС ограничений на зерно с Украины
- РИА Новости
«Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня», — цитирует заявление Зеленского ТАСС.
Ранее Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.