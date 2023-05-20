Зеленский заявил Мишелю о недопустимости продления ЕС ограничений на зерно с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем указал на недопустимость продления в ряде стран ЕС ограничений на ввоз с Украины сельхозпродукции после 5 июня.

«Отдельное внимание уделили вопросу экспортных ограничений на украинскую аграрную продукцию со стороны ряда стран Евросоюза и недопустимости их продления после 5 июня», — цитирует заявление Зеленского ТАСС.

Ранее Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, а также предоставлении пострадавшим от затоваривания зерном фермерам €100 млн в обмен на отмену односторонних запретов на ввоз украинской сельхозпродукции.