Десятки рейсов отменили в аэропорту турецкого Газиантепа из-за неопознанного объекта

Десятки рейсов отменили в аэропорту турецкого Газиантепа после обнаружения неопознанного объекта.

Об этом пишет местный информационный портал Haberler.com.

По данным портала, около 00:30 мск неопознанный объект заметили экипажи двух пассажирских самолётов на высоте около 2743 метров.

Уточняется, что обнаружение объекта «также подтверждено авиадиспетчерами».

Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что пока нельзя говорить о восстановлении допандемийного спроса на туры за рубеж, но прошлогодние показатели превышены уже на 25%.

По сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.