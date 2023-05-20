Папа Римский: обладание ядерным оружием порождает климат страха и недоверия

Обладание ядерным оружием содействует климату страха и подозрительности, заявил Папа Римский Франциск в послании странам — членам G7.

«Мы не должны недооценивать последствия атмосферы страха и подозрительности, порождённой самим его обладанием, что ставит под угрозу рост атмосферы взаимного доверия и диалога», — приводит текст послания ТАСС.

Папа Римский призвал учитывать катастрофические гуманитарные и экологические последствия применения ядерного оружия.

Ранее страны G7 заявили о приверженности полному отказу от ядерного оружия и выступили за мирное использование ядерной энергии.