Папа Римский: обладание ядерным оружием порождает климат страха и недоверия
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«Мы не должны недооценивать последствия атмосферы страха и подозрительности, порождённой самим его обладанием, что ставит под угрозу рост атмосферы взаимного доверия и диалога», — приводит текст послания ТАСС.
Папа Римский призвал учитывать катастрофические гуманитарные и экологические последствия применения ядерного оружия.
Ранее страны G7 заявили о приверженности полному отказу от ядерного оружия и выступили за мирное использование ядерной энергии.