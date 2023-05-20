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Страны G7 призвали Иран прекратить поддержку России в ситуации с Украиной

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Лидеры стран G7 призвали Иран прекратить поддержку России в контексте украинского конфликта.
Страны G7 призвали Иран прекратить поддержку России в ситуации с Украиной
  • AP

«В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооружённых беспилотных летательных аппаратов», — цитирует РИА Новости коммюнике по итогам саммита в Хиросиме.

Отмечается, что Тегеран должен прекратить поддержку Москвы в ситуации с украинским кризисом.

Ранее американский сенатор Тед Круз сообщил, что совместно с коллегами разрабатывает законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана, чтобы помешать наращиванию сотрудничества между странами.

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