Итальянский ракетный эсминец прибыл в Польшу для охраны воздушного пространства

Итальянский ракетный эсминец прибыл к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В Польшу прибыл итальянский союзнический ракетный эсминец», — написал он в Twitter.

По его словам, эсминец оснащён «мощным зенитным и противоракетным вооружением».

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».