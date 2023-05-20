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Итальянский ракетный эсминец прибыл в Польшу для охраны воздушного пространства

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Итальянский ракетный эсминец прибыл к берегам Польши для укрепления противовоздушной и противоракетной обороны побережья.
Итальянский ракетный эсминец прибыл в Польшу для охраны воздушного пространства
  • РИА Новости

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«В Польшу прибыл итальянский союзнический ракетный эсминец», — написал он в Twitter.

По его словам, эсминец оснащён «мощным зенитным и противоракетным вооружением».

Ранее в Финляндии началась серия из двух учений, в которых примут участие около 8 тыс. человек, в том числе из Соединённых Штатов, Великобритании, Швеции и Норвегии.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в связи с вступлением Финляндии в Североатлантический альянс назвал Балтийское море «озером НАТО».

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