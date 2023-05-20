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Посол Турции заявил, что политика Анкары в отношении России не изменится

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Посол Турции в России Мехмет Самсар заявил, что политика Анкары в отношении Москвы вряд ли изменится после президентских выборов в Турецкой Республике.
Посол Турции заявил, что политика Анкары в отношении России не изменится
  • AFP

«Пока рано что-то прогнозировать, но я уверен, что турецкая политика в отношении России не изменится», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о будущем отношений Москвы и Анкары.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что не намерен менять экономическую политику Турции в случае победы на выборах.

Он также отмечал, что в случае победы на президентских выборах продолжит вести ту же политику в отношении как России, так и других стран.

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