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Премьер Индии обсудил с президентом Южной Кореи партнёрство в сферах обороны и экономики

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Республики Корея Юн Сок Ёль обсудили вопросы развития двусторонних отношений в ходе встречи на полях саммита G7.
Премьер Индии обсудил с президентом Южной Кореи партнёрство в сферах обороны и экономики
  • Legion-Media

Об этом сообщает МИД Индии.

«Лидеры рассмотрели прогресс специального стратегического партнёрства между Индией и Республикой Корея», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, высоких технологий, обороны.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

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