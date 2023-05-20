Премьер Индии обсудил с президентом Южной Кореи партнёрство в сферах обороны и экономики
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Об этом сообщает МИД Индии.
«Лидеры рассмотрели прогресс специального стратегического партнёрства между Индией и Республикой Корея», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, высоких технологий, обороны.
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