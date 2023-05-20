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США обязали американцев отчитаться о наличии активов российских ЦБ и Минфина

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Правительство США обязало американских граждан уведомлять о владении любой собственностью, доли в которой имеют российские Министерство финансов, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

«Это требование в сфере отчётности призвано обеспечить наличие дополнительной информации касательно суверенных активов России и её достоверность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное требование согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Евросоюзом.

Также в Минфине США заявили, что российские суверенные активы будут отслеживаться и оставаться «иммобилизованными» в странах G7 до тех пор, пока Россия не «заплатит за ущерб, нанесённый Украине».

Ранее Минфин США ввёл антироссийские санкции против 46 физлиц.

Также сообщалось, что Минфин США нанял экономистов для изучения возможных последствий санкций.

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