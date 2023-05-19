Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Канада ввела новые антироссийские санкции, в том числе против Генпрокуратуры и ОНФ

Короткая ссылка
Канада ввела новые антироссийские санкции, в том числе против Генпрокуратуры России и Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Канада ввела новые антироссийские санкции, в том числе против Генпрокуратуры и ОНФ
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канадское правительство.

Также рестрикции введены в отношении уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, ряда депутатов Госдумы и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что более 200 физических и юридических лиц, а также морской и воздушный транспорт подпали под новые антироссийские санкции со стороны США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить