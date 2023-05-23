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Глава Счётной палаты США заявил о невыполнении USAID приоритетных рекомендаций в 2022 году

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Оксана Соломатина
Генеральный контролёр США Джин Додаро направил письмо главе американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманте Пауэр, чтобы «привлечь личное внимание» к приоритетным рекомендациям Счётной палаты. По словам Додаро, USAID не выполнило две рекомендации, которые год назад были определены как приоритетные. С текстом письма ознакомился RT.
Глава Счётной палаты США заявил о невыполнении USAID приоритетных рекомендаций в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Председатель Счётной палаты США Джин Додаро обратил внимание Саманты Пауэр на две открытые рекомендации, «которые ведомству следует сделать приоритетными».

«Например, в одной из рекомендаций Агентству США по международному развитию предлагается установить целевые показатели эффективности, которые помогут оценить прогресс в реализации глобальной инициативы по обеспечению продовольственной безопасности», — приводятся данные в документе.

В официальном письме подчёркивается, что с мая 2022 года USAID не выполнило обе рекомендации, которые Счётная палата определила как приоритетные.

При этом аудиторы отмечают, что эти рекомендации позволяют «сэкономить большие суммы денег», устранить недостатки управления, мошенничество и злоупотребления, а также «обеспечить соответствие программ и расходования средств законодательству».

Ранее в США указали на неполноту предоставляемых ведомствами финансовых данных.

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