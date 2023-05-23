Глава Счётной палаты США заявил о невыполнении USAID приоритетных рекомендаций в 2022 году
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Председатель Счётной палаты США Джин Додаро обратил внимание Саманты Пауэр на две открытые рекомендации, «которые ведомству следует сделать приоритетными».
«Например, в одной из рекомендаций Агентству США по международному развитию предлагается установить целевые показатели эффективности, которые помогут оценить прогресс в реализации глобальной инициативы по обеспечению продовольственной безопасности», — приводятся данные в документе.
В официальном письме подчёркивается, что с мая 2022 года USAID не выполнило обе рекомендации, которые Счётная палата определила как приоритетные.
При этом аудиторы отмечают, что эти рекомендации позволяют «сэкономить большие суммы денег», устранить недостатки управления, мошенничество и злоупотребления, а также «обеспечить соответствие программ и расходования средств законодательству».
Ранее в США указали на неполноту предоставляемых ведомствами финансовых данных.