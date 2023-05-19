Власти Малайзии: Куала-Лумпур рассматривает покупку российского зерна

Малайзия рассматривает российское зерно как один из потенциальных ресурсов для производства кормов для птиц.

Об этом заявил в интервью РИА Новости министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамад Сабу.

Он назвал российское зерно одним из самых качественных в мире.

«Малайзия рассматривает российское зерно как один из своих потенциально возможных ресурсов для производства кормов для птиц, что поможет стабилизировать доступность предложения мясных продуктов в стране», — заявил Сабу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия собирается экспортировать 55—60 млн т зерна.