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МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

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Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева
  • РИА Новости

«Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что визит африканской миротворческой миссии по урегулированию на Украине в Москву прорабатывается.

Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет приехать с визитом на Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.

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