МИД Венгрии: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что визит африканской миротворческой миссии по урегулированию на Украине в Москву прорабатывается.

Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет приехать с визитом на Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.