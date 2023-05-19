В МИД Китая заявили, что визит Мишустина придаст импульс восстановлению мировой экономики

Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в КНР придаст импульс восстановлению мировой экономики, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Сотрудничество Китая и России, крупнейших соседей и крупных стран с формирующимся рынком, характеризуется прочностью, у него большой потенциал», — цитирует его ТАСС.

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин надеется, что посещение Мишустиным КНР «придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики».

Ранее стало известно, что Мишустин 23—24 мая посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.