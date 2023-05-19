В МИД Китая заявили, что визит Мишустина придаст импульс восстановлению мировой экономики
- РИА Новости
«Сотрудничество Китая и России, крупнейших соседей и крупных стран с формирующимся рынком, характеризуется прочностью, у него большой потенциал», — цитирует его ТАСС.
Ван Вэньбинь отметил, что Пекин надеется, что посещение Мишустиным КНР «придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики».
Ранее стало известно, что Мишустин 23—24 мая посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.