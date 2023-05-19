Мишустин посетит Китай 23—24 мая
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«23—24 мая Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом», — говорится в сообщении.
В ходе переговоров стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Кроме того, Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-китайском бизнес-форуме.
Ранее Си Цзиньпин в ходе визита в Москву сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.