Мишустин посетит Китай 23—24 мая

Председатель правительства России Михаил Мишустин 23—24 мая посетит Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«23—24 мая Михаил Мишустин посетит КНР с официальным визитом», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Кроме того, Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-китайском бизнес-форуме.

Ранее Си Цзиньпин в ходе визита в Москву сообщил, что пригласил российского президента Владимира Путина посетить Китай в этом году.