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DR: датские солдаты пострадали от воздействия тепловых пушек в рамках миссии НАТО в Латвии

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Дизельные тепловые пушки, которыми отапливались палатки датских солдат, дислоцированных в Латвии в рамках миссии НАТО, загрязняли окружающий воздух, из-за чего возник риск вреда здоровью военнослужащих.
DR: датские солдаты пострадали от воздействия тепловых пушек в рамках миссии НАТО в Латвии
  • AFP

Об этом пишет издание DR Nyheder.

«В лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам», — говорится в статье.

9 мая в Эстонии начались учения стран альянса НАТО Swift Response под руководством США, в рамках которых местные Силы обороны и союзники по НАТО отработают быструю переброску сил и техники союзников в балтийскую республику.

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