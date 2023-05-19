DR: датские солдаты пострадали от воздействия тепловых пушек в рамках миссии НАТО в Латвии

Дизельные тепловые пушки, которыми отапливались палатки датских солдат, дислоцированных в Латвии в рамках миссии НАТО, загрязняли окружающий воздух, из-за чего возник риск вреда здоровью военнослужащих.

Об этом пишет издание DR Nyheder.

«В лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам», — говорится в статье.

9 мая в Эстонии начались учения стран альянса НАТО Swift Response под руководством США, в рамках которых местные Силы обороны и союзники по НАТО отработают быструю переброску сил и техники союзников в балтийскую республику.