США отозвали экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней

Американский Минторг сообщил, что США отзывают экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней.

Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление поступило в электронную базу Федерального реестра.

Кроме того, экспортные ограничения вводятся против граждан России Олега Пацули и Василия Беседина.

Документ подписан помощником главы ведомства Мэтью Акселродом и вступает в силу немедленно.

Ранее американский Минторг заявил что Соединённые Штаты на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия».