США отозвали экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней
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Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление поступило в электронную базу Федерального реестра.
Кроме того, экспортные ограничения вводятся против граждан России Олега Пацули и Василия Беседина.
Документ подписан помощником главы ведомства Мэтью Акселродом и вступает в силу немедленно.
Ранее американский Минторг заявил что Соединённые Штаты на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия».