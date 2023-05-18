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США отозвали экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней

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Американский Минторг сообщил, что США отзывают экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней.
США отозвали экспортные привилегии у российской авиакомпании Smartavia на 180 дней
  • globallookpress.com
  • © Yury Kirsanov/Transport Photo Images

Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление поступило в электронную базу Федерального реестра.

Кроме того, экспортные ограничения вводятся против граждан России Олега Пацули и Василия Беседина. 

Документ подписан помощником главы ведомства Мэтью Акселродом и вступает в силу немедленно.

Ранее американский Минторг заявил что Соединённые Штаты на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия».

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