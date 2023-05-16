США на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия»

Американский Минторг заявил что Соединённые Штаты на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении авиакомпании «Россия».

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Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление поступило в электронную базу Федерального реестра. «Я удовлетворяю запрос... о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий], изданном 15 ноября 2022 года», — говорится в постановлении о компании «Россия», которое было подписано помощником министра торговли США Мэтью Акселродом. 31 марта Соединённые Штаты на 180 дней продлили экспортные ограничения в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот».