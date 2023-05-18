Jeune Afrique: ряд стран Африки выступают за перемирие на Украине и референдум в Донбассе
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Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Jeune Afrique.
Отмечается, что бизнесмен и президент Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье из Франции анонсировал визит в Москву для уточнения деталей мирной инициативы.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что визит африканской миротворческой миссии по урегулированию на Украине в Москву прорабатывается.
Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет приехать с визитом на Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.