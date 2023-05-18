Jeune Afrique: ряд стран Африки выступают за перемирие на Украине и референдум в Донбассе

Ряд стран Африки, представившие мирную инициативу по Украине, выступают за временное прекращение огня и проведение нового референдума в Донбассе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Jeune Afrique.

Отмечается, что бизнесмен и президент Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье из Франции анонсировал визит в Москву для уточнения деталей мирной инициативы.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров заявил, что визит африканской миротворческой миссии по урегулированию на Украине в Москву прорабатывается.

Кроме того, президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет приехать с визитом на Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.