Замглавы МИД Богданов: Россия работает над отменой виз со странами исламского мира

Россия работает по вопросу отмены визового режима с рядом стран исламского мира, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

«Идёт активная работа. В целом наше намерение — вообще отказаться от режима выдачи виз, потому что это очень важно и для туризма, и для бизнеса», — приводит ТАСС слова Богданова на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Он отметил, что в данном вопросе особое место занимает исламский мир, арабские и африканские страны.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

Албания отменила безвизовый режим для россиян, который ранее действовал в летний период (с 1 мая по 30 сентября).