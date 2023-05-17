Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовом режиме

Короткая ссылка
Китай и Казахстан заключили межправительственное соглашение о безвизовых поездках в ходе переговоров глав государств в КНР.
Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовом режиме
  • AP
  • © Andy Wong

«Были подписаны следующие документы: ...соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

Албания отменила безвизовый режим для россиян, который ранее действовал в летний период (с 1 мая по 30 сентября).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить