Казахстан и Китай заключили соглашение о безвизовом режиме

Китай и Казахстан заключили межправительственное соглашение о безвизовых поездках в ходе переговоров глав государств в КНР.

«Были подписаны следующие документы: ...соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

Албания отменила безвизовый режим для россиян, который ранее действовал в летний период (с 1 мая по 30 сентября).