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WP: парламент Техаса принял законопроект о запрете процедур по смене пола для детей

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Законодательное собрание штата Техас приняло законопроект, который запрещает проводить связанные со сменой пола процедуры на детях, сообщает газета The Washington Post.
WP: парламент Техаса принял законопроект о запрете процедур по смене пола для детей
  • Gettyimages.ru
  • © Pgiam

Отмечается, что в число запрещённых услуг входят стерилизация, удаление молочных желез и предоставление препаратов, подавляющих половое созревание.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен губернатором штата Грегом Эбботтом, который представляет Республиканскую партию.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что врачей, которые проводят операции по смене пола несовершеннолетним, нужно сажать в тюрьму на всю жизнь.

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