WP: парламент Техаса принял законопроект о запрете процедур по смене пола для детей
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Отмечается, что в число запрещённых услуг входят стерилизация, удаление молочных желез и предоставление препаратов, подавляющих половое созревание.
Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен губернатором штата Грегом Эбботтом, который представляет Республиканскую партию.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что врачей, которые проводят операции по смене пола несовершеннолетним, нужно сажать в тюрьму на всю жизнь.