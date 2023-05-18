WP: парламент Техаса принял законопроект о запрете процедур по смене пола для детей

Законодательное собрание штата Техас приняло законопроект, который запрещает проводить связанные со сменой пола процедуры на детях, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что в число запрещённых услуг входят стерилизация, удаление молочных желез и предоставление препаратов, подавляющих половое созревание.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен губернатором штата Грегом Эбботтом, который представляет Республиканскую партию.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что врачей, которые проводят операции по смене пола несовершеннолетним, нужно сажать в тюрьму на всю жизнь.