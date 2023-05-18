МИД России: ситуация в Судане вновь обострилась

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ситуация в Судане вновь обострилась.

Соответствующее заявление он сделал на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Обстановка обострилась сильно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он уточнил, что в стране нарушаются договорённости о прекращении стрельбы.

Вместе с этим он добавил, что необходимости в организации второй волны эвакуации россиян из Судана пока нет.

Ранее в ООН заявили, что около 200 тыс. человек покинули Судан с начала вооружённого конфликта.