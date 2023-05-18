МИД России: ситуация в Судане вновь обострилась
- AFP
Соответствующее заявление он сделал на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Обстановка обострилась сильно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Он уточнил, что в стране нарушаются договорённости о прекращении стрельбы.
Вместе с этим он добавил, что необходимости в организации второй волны эвакуации россиян из Судана пока нет.
Ранее в ООН заявили, что около 200 тыс. человек покинули Судан с начала вооружённого конфликта.