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МИД России: ситуация в Судане вновь обострилась

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Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что ситуация в Судане вновь обострилась.
МИД России: ситуация в Судане вновь обострилась
  • AFP

Соответствующее заявление он сделал на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Обстановка обострилась сильно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он уточнил, что в стране нарушаются договорённости о прекращении стрельбы.

Вместе с этим он добавил, что необходимости в организации второй волны эвакуации россиян из Судана пока нет.

Ранее в ООН заявили, что около 200 тыс. человек покинули Судан с начала вооружённого конфликта.

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