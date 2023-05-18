Столтенберг: поставки Киеву западных истребителей обсудят на встрече глав МО НАТО в июне
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг отметил, что представители НАТО постоянно обсуждают необходимость поставок истребителей с Киевом.
«Я ожидаю, что этот вопрос также будет обсуждаться в июне на встрече министров обороны НАТО», — цитирует его ТАСС.
Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.
Минобороны Великобритании заявило, что Лондон не собирается передавать Киеву истребители.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.