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Столтенберг: поставки Киеву западных истребителей обсудят на встрече глав МО НАТО в июне

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Вопрос поставок Украине западных истребителей будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в июне.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что представители НАТО постоянно обсуждают необходимость поставок истребителей с Киевом.

«Я ожидаю, что этот вопрос также будет обсуждаться в июне на встрече министров обороны НАТО», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета Politico писала, что Министерство обороны США не возражает против возможного предоставления ВСУ истребителей F-16 другими странами.

Минобороны Великобритании заявило, что Лондон не собирается передавать Киеву истребители.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал снять все ограничения на поставку оружия для украинской армии.

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