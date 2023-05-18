Лавров назвал решающими два месяца, на которые продлили зерновую сделку
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Глава МИд сообщил, что Москва поддержала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить зерновую сделку на два месяца, учитывая весь комплекс обстоятельств и обращение партнёров.
При этом Лавров отметил, что сделка продлена при чётком понимании, что эти два месяца будут решающими.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.