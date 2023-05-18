Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решающими два месяца, на которые продлили зерновую сделку.

Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИд сообщил, что Москва поддержала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить зерновую сделку на два месяца, учитывая весь комплекс обстоятельств и обращение партнёров.

При этом Лавров отметил, что сделка продлена при чётком понимании, что эти два месяца будут решающими.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.