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Лавров назвал решающими два месяца, на которые продлили зерновую сделку

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решающими два месяца, на которые продлили зерновую сделку.
Лавров назвал решающими два месяца, на которые продлили зерновую сделку
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИд сообщил, что Москва поддержала инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продлить зерновую сделку на два месяца, учитывая весь комплекс обстоятельств и обращение партнёров.

При этом Лавров отметил, что сделка продлена при чётком понимании, что эти два месяца будут решающими.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Он отметил, что есть «относительный результат» на переговорах по соглашению.

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