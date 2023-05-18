Дуров: Telegram не подтверждал уязвимость своего приложения на компьютерах с macOS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram не подтверждал уязвимость своего приложения на компьютерах с macOS, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к камере и микрофону.

«Это не так. Напротив, в нашем сообщении мы объяснили, что никакой уязвимости не было», — заявил он в своём официальном канале.

Основатель мессенджера объяснил, что речь шла о том, что если злоумышленник уже имеет доступ к компьютеру пользователя, то сможет управлять камерой и микрофоном, используя Telegram.

При этом Дуров добавил, что если злоумышленники уже получили доступ к компьютеру пользователя, то доступ к его микрофону через Telegram является меньшей из проблем.

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