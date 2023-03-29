Эксперт по кибербезопасности Беспалов назвал меры противодействия цифровым угрозам

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Главный архитектор департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Сергей Беспалов рассказал, что компании России переходят на отечественные решения кибербезопасности в связи с уходом большинства западных вендоров.
Эксперт по кибербезопасности Беспалов назвал меры противодействия цифровым угрозам
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«Чтобы улучшить кибербезопасность в России, правительство принимает ряд мер. В частности, утверждена концепция развития культуры кибербезопасности россиян. Было заявлено, что целью государства в этом направлении являются формирование у граждан навыков противодействия киберугрозам и повышение уровня киберграмотности населения в целом», — заявил он в беседе с РИАМО.

Кроме этого, активно осуществляется переход на отечественные решения безопасности, обновляется нормативная правовая база по защите критической инфраструктуры и персональных данных.

Ранее Nation News сообщал, что резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустит производство отечественных мультиплексоров.

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