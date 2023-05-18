МИД: Россия ответит на требования оплатить аренду участков российского посольства в Чехии

Российская сторона ответит на требования Праги заплатить за аренду земельных участков посольства России в Чехии за предыдущие три года.

Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно», — заявила Захарова.

Как пишет ТАСС, чешский премьер-министр Петр Фиала ранее заявил, что Прага потребует от Москвы заплатить за аренду земельных участков в Чехии, которые находятся в пользовании посольства России. При этом министр иностранных дел республики уточнил, что Чехия потребует от Москвы оплатить аренду за предыдущие три года.

Ранее власти Чехии отменили девять постановлений властей социалистической Чехословакии о безвозмездной передаче СССР недвижимости для использования дипломатами.