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МИД: Россия ответит на требования оплатить аренду участков российского посольства в Чехии

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Российская сторона ответит на требования Праги заплатить за аренду земельных участков посольства России в Чехии за предыдущие три года.
МИД: Россия ответит на требования оплатить аренду участков российского посольства в Чехии
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно», — заявила Захарова. 

Как пишет ТАСС, чешский премьер-министр Петр Фиала ранее заявил, что Прага потребует от Москвы заплатить за аренду земельных участков в Чехии, которые находятся в пользовании посольства России. При этом министр иностранных дел республики уточнил, что Чехия потребует от Москвы оплатить аренду за предыдущие три года. 

Ранее власти Чехии отменили девять постановлений властей социалистической Чехословакии о безвозмездной передаче СССР недвижимости для использования дипломатами.

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