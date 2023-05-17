Чехия отменила передачу России ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование
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Об этом сообщили České noviny со ссылкой на МИД.
Отмена постановлений затронет в общей сложности 59 земельных участков. Как утверждается, Россия должна будет выполнить налоговые обязательства в отношении объектов.
«Вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании объектов на основе договоров аренды или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии», — говорится в сообщении.
В феврале замглавы МИД Чехии Мартин Дворжак в ходе выступления по чешскому ТВ заявил, что время для высылки посла России из Чехии по примеру стран Балтии ещё не пришло.