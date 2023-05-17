Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Чехия отменила передачу России ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование

Короткая ссылка
Власти Чехии отменили девять постановлений властей социалистической Чехословакии о безвозмездной передаче СССР недвижимости для использования дипломатами.
Чехия отменила передачу России ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщили České noviny со ссылкой на МИД.

Отмена постановлений затронет в общей сложности 59 земельных участков. Как утверждается, Россия должна будет выполнить налоговые обязательства в отношении объектов.

«Вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании объектов на основе договоров аренды или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии», — говорится в сообщении.

В феврале замглавы МИД Чехии Мартин Дворжак в ходе выступления по чешскому ТВ заявил, что время для высылки посла России из Чехии по примеру стран Балтии ещё не пришло.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить