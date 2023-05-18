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CNN: США рассматривают возможность организовать визиты американских чиновников в КНР

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Власти Соединённых Штатов рассматривают возможность организовать в ближайшие месяцы серию официальных визитов американских чиновников в Китай.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц США.

По данным телеканала, речь идёт о госсекретаре Энтони Блинкене, главе Министерства финансов Джанет Йеллен, министре торговли Джине Раймондо, а также о спецпредставителе Госдепартамента США по климату Джоне Керри.

При этом телеканал не раскрывает, когда могут состояться эти визиты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что скоро может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

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