CNN: США рассматривают возможность организовать визиты американских чиновников в КНР
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц США.
По данным телеканала, речь идёт о госсекретаре Энтони Блинкене, главе Министерства финансов Джанет Йеллен, министре торговли Джине Раймондо, а также о спецпредставителе Госдепартамента США по климату Джоне Керри.
При этом телеканал не раскрывает, когда могут состояться эти визиты.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что скоро может встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.