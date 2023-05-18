Японский Минфин: Япония в апреле сократила импорт угля из России на 80,8%

В японском Министерстве финансов сообщили, что в апреле текущего года Япония сократила импорт угля из России на 80,8% по сравнению с показателями, зафиксированными в 2022 году.

Кроме того, как пишет РИА Новости со ссылкой на японский Минфин, импорт сжиженного природного газа также сократился на 10,6%.

Ранее стало известно, что Япония снизила в 2022 финансовом году импорт из России нефти на 80,5%.