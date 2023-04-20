Япония снизила в 2022 финансовом году импорт из России нефти на 80,5%
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные японского Министерства финансов.
Также отмечается, что импорт СПГ в Японию снизился на 6,2%, а угля — на 55,2%.
Кроме этого, за отчётный период на 28,1% сократился импорт продукции из стали и металла, цветных металлов — на 27,1%, а руды цветных металлов — на 55,1%.
3 апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что Япония покупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в $60.
Отмечается, что страна получила согласие США на исключение.