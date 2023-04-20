Япония снизила в 2022 финансовом году импорт из России нефти на 80,5%

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Импорт нефти из России в Японию по итогам 2022 финансового года, который начался 1 апреля 2022 года и завершился 31 марта 2023 года, снизился на 80,5%.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные японского Министерства финансов.

Также отмечается, что импорт СПГ в Японию снизился на 6,2%, а угля — на 55,2%.

Кроме этого, за отчётный период на 28,1% сократился импорт продукции из стали и металла, цветных металлов — на 27,1%, а руды цветных металлов — на 55,1%.

3 апреля издание The Wall Street Journal сообщило, что Япония покупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в $60.

Отмечается, что страна получила согласие США на исключение.

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