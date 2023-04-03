WSJ: Япония покупает российскую нефть по ценам выше предельных $60 за баррель

Япония покупает российскую нефть по ценам выше установленного лимита в $60, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается в статье, Япония получила согласие США на исключение.

«Это показывает зависимость Японии от России в поставках ископаемого топлива», — говорится в материале.

По мнению аналитиков, как пишет издание, такое положение дел стало причиной нерешительности Токио в вопросе поддержки Киева в конфликте с Россией.

Ранее японский премьер Фумио Кисида заявил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине.

Кроме того, по словам Кисиды, Японии удалось сократить импорт нефти из России во второй половине 2022 года на 90%, а угля — на 60%.