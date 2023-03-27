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Премьер Японии заявил, что Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине

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Токио продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине, заявил японский премьер Фумио Кисида.

«По прогнозам, будет расти спрос на СПГ, поэтому проекты на Сахалине важны для обеспечения энергетической безопасности нашей страны и мы сохраним долю в них», — цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что по вопросам энергообеспечения Япония тесно взаимодействует со странами G7 и мировым сообществом.

Кроме того, по слова Кисиды, Японии удалось сократить импорт нефти из России во второй половине 2022 года на 90%, а угля — на 60%.

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