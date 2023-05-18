Global Times: Европа страдает от украинского конфликта, пока США просто наблюдают за ним
Об этом пишет газета Global Times.
«В то время как США продолжают посылать оружие и наблюдать издалека, Европа снова страдает от боли войны после окончания двух великих войн прошлого века», — говорится в публикации.
Как отмечается в статье, Европа в данный момент находится в ситуации незащищённости и неопределённости из-за утраты старой системы безопасности.
Кроме того, украинский конфликт нанёс вред европейской экономике, добавил автор материала.
Обозреватель также указал на несопоставимость негативных последствий кризиса для США и ЕС.
Ранее лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян предупредил, что поддержка конфликта на Украине экономически невыгодна Европе и отбросит Евросоюз на столетие назад по сравнению с Китаем и США.