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Киссинджер: проект России по гарантиям безопасности мог послужить основой для переговоров

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Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, что российские проекты договора с Соединёнными Штатами и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности могли стать отправной точкой для переговоров по украинскому конфликту.

Об этом он сказал в интервью изданию Economist.

Как отметил Киссинджер, президент России Владимир Путин предоставил предложения по «долгосрочной эволюции НАТО», однако Запад не воспринял эти предложения должным образом.

«Оно само по себе не было приемлемым, но могло бы стать отправной точкой», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

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